Украинский генерал заявил, что на возвращение Донбасса стране нужно меньше суток

Он также сообщил, что у ополченцев есть планы наступательных действий, и отметил, что Киев "готов реагировать".

На возвращение территорий в Донбассе украинским военным понадобится меньше суток, утверждает экс-командующий операцией Объединённых сил Украины Сергей Наев.

— Непосредственно на военное действие уйдёт очень мало времени — меньше суток. Главное в данном случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до границы и там закрепиться. А на освобождённой территории сразу же должны начать специальные мероприятия Нацгвардия, Нацполиция, другие силовые структуры, — заявил Наев в эфире канала "1+1".

По его словам, перед украинскими военными сейчас не стоит задача силовым путём захватить всю территорию Донбасса, поскольку государство определило, что "основной путь получения победы — политико-дипломатический".

Наев заявил также, что у ополченцев есть планы наступательных действий в Донбассе, и отметил, что Украина "готова реагировать".

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что назначил нового командующего военной операцией в Донбассе вместо Сергея Наева.

Порошенко также рассказал о создании новой армии и о том, что Вооружённые силы Украины стали одними из самых сильных в Европе.