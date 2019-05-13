США потратят на стену на границе с Мексикой $1,5 млрд

Такая сумма, выделенная из средств для финансирования ВПК, пойдёт на строительство 130 километров блокады транспортировки наркотиков.

Министерство обороны США направило на строительство стены на границе с Мексикой $1,5 млрд из средств, предназначавшихся для финансирования военно-промышленного комплекса, а именно модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на данные Пентагона.

Выделенные из бюджета средства пойдут на возведение 130 километров стены, которая должна пресечь транспортировку наркотиков в США из Мексики. В министерстве отметили, что переназначение средств не окажет негативного влияния на боеготовность страны.

Кроме уже объявленных 1,5$ млрд Пентагон выделяет на строительство стены ещё 4,6$ млрд по статье на строительство военных объектов.

Как ранее сообщал Лайф, Трамп просил выделить из бюджета 8$ млрд на строительство стены с Мексикой.