Опознаны тела всех погибших при авиакатастрофе с "суперджетом"

Трагедия с Sukhoi Superjet 100, которая произошла 5 мая в Шереметьево, унесла жизни 41 человека.

Тела всех погибших при катастрофе с самолётом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево опознаны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Сейчас оформляются экспертные заключения. Отмечается, что была проведена молекулярно-генетическая идентификация.

В результате катастрофы погиб 41 человек. Трагедия в столичном аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.