Опознаны тела всех погибших при авиакатастрофе с "суперджетом"

Тела всех погибших при катастрофе с самолётом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево опознаны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Сейчас оформляются экспертные заключения. Отмечается, что была проведена молекулярно-генетическая идентификация.
В результате катастрофы погиб 41 человек. Трагедия в столичном аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.
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