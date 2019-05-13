"Аэрофлот" после катастрофы в Шереметьево отменил около 50 рейсов на SSJ-100

Эксперты считают, что отмены могут быть связаны с повышенными мерами безопасности со стороны авиакомпании или пилотов.

Авиакомпания "Аэрофлот" за неделю после катастрофы рейса Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево отменила порядка 50 рейсов на самолётах Sukhoi Superjet 100, сообщает "Коммерсант".

В "Аэрофлоте" причины отмены рейсов на "суперджетах" никак не комментируют, а эксперты полагают, что они могут быть связаны с повышенными мерами безопасности как со стороны авиакомпании, так и со стороны экипажей самолётов.

По словам источника издания, отмены полётов на "суперджетах" — довольно частое явление, происходившее и до ЧП с самолётом в Шереметьево, с самого начала эксплуатации таких лайнеров.

— В те же дни были переносы и отмены рейсов, выполняемых Airbus A320/A321, Boeing 737. Но их, как и прежде, было значительно меньше, чем на SSJ-100, — отметил собеседник газеты.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту "суперджета" компании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Самолёт совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Семьи погибших при крушении рейса Москва — Мурманск получат выплаты в размере девяти миллионов рублей. Тела всех погибших в катастрофе опознаны, была проведена молекулярно-генетическая идентификация.