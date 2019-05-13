Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

Генеральная прокуратура Украины начала расследование относительно возможного давления действующего президента страны Петра Порошенко на судей в деле о "Приватбанке". Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
В частности, речь идёт о признаках вмешательства в деятельность судебных органов с использованием служебного положения.
Отмечается, что помимо главы государства расследование будет начато и в отношении министра юстиции Павла Петренко, а также председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Пётр Порошенко был вызван на допрос в Генпрокуратуру страны по делу о стрельбе на Евромайдане.
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