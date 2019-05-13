Путин сегодня вечером проведёт совещание по вопросам ВПК

Президент России Владимир Путин сегодня вечером в Сочи проведёт совещание по вопросам армейского строительства и работе военно-промышленного комплекса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— И уже в конце дня, это уже, наверное, будет после семи-восьми часов вечера, будет то самое первое совещание из нынешней серии по вопросам армейского строительства и работы ВПК, — заявил Песков, добавив, что таковые будут проходить всю неделю.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал ряд совещаний по вопросам Оборонно-промышленного комплекса, которые состоятся на этой неделе. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что они пройдут в новом формате.