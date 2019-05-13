Зеленского оштрафовали на 32 доллара за демонстрацию бюллетеня

Оболонский суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации во время выборов главы государства и назначил ему штраф в 850 гривен ($32,4).

Сам Зеленский не смог явиться на заседание, а потому его адвокаты попросили рассматривать дело без него. Защитники обратили внимание на то, что Зеленский признаёт свою вину.

В итоге суд оштрафовал Зеленского на 850 гривен.

Напомним, в ходе второго тура голосования Владимир Зеленский показал публике свой бюллетень, что запрещено законами Украины. Его сразу же обвинили в нарушении тайны голосования.