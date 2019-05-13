Букмекеры назвали имена потенциальных победителей Евровидения‐2019

По мнению специалистов, среди фаворитов конкурса есть и представитель России Сергей Лазарев.

Сразу же после официального старта конкурса Евровидение-2019 в Тель-Авиве букмекерские конторы назвали предполагаемых лидеров песенного шоу. Рейтинги конкурсантов приводятся на официальном сайте конкурса.

Согласно предварительным данным, наибольший шанс на победу в 23% имеет представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Второе место с показателем в 15% занимает швед Джон Люндвиг с композицией Too Late For Love. А вот третье место с вероятностью в 10% делят сразу два артиста — француз Билал Ассани с песней Roi и россиянин Сергей Лазарев с песней Scream, музыку к которой написал Филипп Киркоров совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Также в десятку лидеров попали музыканты и певцы из Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.

А вот самый минимальный шанс на победу, по данным букмекеров, у представителей Черногории, Латвии, Литвы, Сан-Марино и Грузии.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение стартовал в Тель-Авиве 12 мая. Россию на песенном конкурсе в 2019 году представляет Сергей Лазарев. Певец выступит 16 мая под номером тринадцать во втором полуфинале конкурса с песней Scream. Финал пройдёт в Тель-Авиве 18 мая.