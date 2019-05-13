СМИ: США запросили встречу Путина и Трампа

Состояться она может на саммите "двадцатки" в японской Осаке в конце июня текущего года.

Вашингтон запросил у Москвы проведение встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел.

По данным источника издания, состояться она может на саммите "двадцатки" в японской Осаке в конце июня текущего года. Возможным это станет в случае удачных переговоров госсекретаря США Майка Помпео и Владимира Путина завтра в Сочи.

Добавим, аналогичную информацию подтверждает и источник "Коммерсанта", близкий к Госдепу США.

Отметим, завтра в Сочи с визитом прибудет глава американского дипведомства Майк Помпео, который обсудит ряд актуальных вопросов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Не исключается и его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным.