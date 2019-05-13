Украина выдвинула ультиматум Евросоюзу, требуя санкций против России

Киев откажется от Минска-2, если Европа не "накажет" Москву за паспорта для жителей Донбасса.

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил, что Киев откажется от минских соглашений, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию. Заявление прозвучало в ходе встречи с министрами иностранных дел стран — членов ЕС в Брюсселе.

— Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, вы пойдёте ей навстречу, тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали, — заявил дипломат.

Готовность пойти на шантаж с минскими соглашениями Климкин подтвердил изданию "Европейская правда". Он подчеркнул, что в первую очередь апеллировал к Германии и Франции якобы как к лоббистам снятия санкционного давления с России.

— Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились? Спросите у них, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Киевские власти пригрозили лишить получивших российское гражданство жителей ДНР и ЛНР пенсий и социальных выплат. Кроме того, МИД Украины призвал глав дипведомств стран ЕС ввести новые санкции в отношении России, используя этот повод.