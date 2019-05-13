Украина выдвинула ультиматум Евросоюзу, требуя санкций против России

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил, что Киев откажется от минских соглашений, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию. Заявление прозвучало в ходе встречи с министрами иностранных дел стран — членов ЕС в Брюсселе.
— Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, вы пойдёте ей навстречу, тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали, — заявил дипломат.
Готовность пойти на шантаж с минскими соглашениями Климкин подтвердил изданию "Европейская правда". Он подчеркнул, что в первую очередь апеллировал к Германии и Франции якобы как к лоббистам снятия санкционного давления с России.
— Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились? Спросите у них, — добавил он.
Ранее сообщалось, что Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Киевские власти пригрозили лишить получивших российское гражданство жителей ДНР и ЛНР пенсий и социальных выплат. Кроме того, МИД Украины призвал глав дипведомств стран ЕС ввести новые санкции в отношении России, используя этот повод.
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