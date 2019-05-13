Поздняков назвал "неконструктивным" призыв РУСАДА отстранить руководство ВФЛА

По его мнению, все вопросы в отношении замены руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики должна принимать сама организация.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал неконструктивными призывы главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Ганус в своём письменном обращении, адресованном Позднякову, предложил в полном составе заменить руководство ВФЛА для скорейшего восстановления в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

— Они [предложения. — Прим. Лайфа] потребуют дополнительного согласования с IAAF. Сами тезисы, с моей точки зрения, не являются конструктивными, так как вопросы, связанные с заменой руководства ВФЛА, должна решать сама ВФЛА как общественная спортивная организация, — отметил Поздняков.

Кроме этого, президент Олимпийского комитета напомнил, что на данный момент продолжается расследование в отношении российского легкоатлета Лысенко. При этом если будет установлена причастность должностных лиц ВФЛА, они понесут персональную ответственность.

Ранее Лайф писал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на российского прыгуна в высоту Данилу Лысенко из-за нарушения правил доступности. Пока на россиянина наложили временное отстранение.