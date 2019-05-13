Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20 в Японии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке, сообщает Reuters.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что никаких договорённостей о встрече президентов двух стран нет, никакой подготовки к встрече Путина и Трампа не ведётся.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что, исходя из заявлений китайской стороны, трёхсторонняя встреча Россия — Китай — США невозможна.
Напомним, 28–29 июня в Осаке пройдёт саммит G20, который станет первым форумом такого рода на территории Японии.
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