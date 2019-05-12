В США назвали дату возможной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в июне на полях саммита G20 в Японии. Об этом в интервью Fox News сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

— Позвольте мне ещё раз повторить, что велика вероятность встречи двух лидеров в Японии на G20, — сказал Кудлоу.

В то же время американский чиновник подчеркнул, что никаких новых переговоров между Вашингтоном и Пекином пока не запланировано.

Напомним, 10 мая в Вашингтоне завершился 11-й по счёту раунд китайско-американских торговых переговоров. Несмотря на проходящую встречу, США в одностороннем порядке решили поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено.