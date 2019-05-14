Сенаторы США разработали законопроект против "Северного потока — 2"

Сенату США представят законопроект против "Северного потока — 2". Он предусматривает санкции против компаний, участвующих в прокладке российских трубопроводов, сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Авторы документа — республиканец Тед Круз и демократ Джин Шейхин. Законопроект предусматривает запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока — 2". Также в США будут заморожены их активы.

Документ также предлагает ввести ограничения против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержку таким судам или страхует их.

Издание отмечает, что санкции предлагают применять ко всем судам, используемым при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более для экспорта российского газа. Таким образом, ограничения могут повлиять и на строительство газопровода "Турецкий поток".

Напомним, запуск нового трубопровода запланирован на конец нынешнего года. Ранее Лайф писал, что "Северный поток — 2" уже начали прокладывать в российских водах.

Против его строительства выступает Украина, боящаяся потерять финансовую выгоду от транзита российского газа, а также США, пытающиеся продвинуть свой сжиженный природный газ, и ряд других стран Запада.