Минюст США рассматривает запрос РФ о возвращении Ярошенко на родину

Минюст США получил российский запрос о возвращении лётчика Константина Ярошенко на родину. Об этом в письме лётчику, отбывающему срок в американской тюрьме, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— В настоящее время в Минюсте США рассматривается запрос Министерства юстиции Российской Федерации о вашем возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц 1983 года. Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения, — приводит выдержку из документа РИА "Новости".

Кроме того, Антонов добавил, что он и его коллеги вместе с супругой Ярошенко продолжат делать всё, чтобы приблизить день его возвращения.

Ранее лётчик направил письмо послу РФ в США Анатолию Антонову, в котором пожаловался на состояние здоровья, в том числе и на проблемы с желудком. Позднее врачи тюремной больницы в Данбери провели Ярошенко операцию и удалили доброкачественные опухоли.

Напомним, в 2011 году в США лётчика приговорили к 20 годам тюремного заключения. Он отрицает вину и считает арест провокацией, а дело — сфабрикованным. В США лётчика доставили из Либерии, где он был арестован в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.