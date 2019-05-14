На Камчатке поймали медведя-воришку, укравшего у туристов всю еду

Охотоведы отметили, что заманить косолапого было достаточно легко, поскольку тот был голодным.

На Камчатке охотоведы успешно провели операцию по отлову медведя-воришки, после чего увезли его в лес. Об этом сообщает агентство "Каминформ".

По словам специалистов, заманить косолапого в ловушку было несложно, поскольку тот был голодный и легко пошёл за едой. В дороге медведя накормили, после чего отпустили в лес на расстоянии порядка 180 км от прежнего места обитания для безопасности людей и спасения самого животного.

Также эксперты отметили положительный момент в том, что медведь не стал проявлять агрессию.

Как ранее писал Лайф, косолапый под прицелом камер совершил "мелкое хищение", когда утащил еду у путешественников.