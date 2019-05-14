Винни Пух поздравил принца Гарри и Меган Маркл с рождением сына

В 25-секундном ролике персонаж отправляется в замок Виндзор, где встречается с герцогом и герцогиней Суссекскими и их наследником.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special🎨 pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ — Omid Scobie (@scobie) 9 мая 2019 г.

Компания Disney подарила принцу Гарри и Меган Маркл короткометражный мультфильм по случаю рождения их первенца Арчи.

Трогательный мультик нарисовал акварелью один из художников студии — Ким Реймонд.

В 25-секундном клипе Винни Пух отправляется в Виндзорский замок, где встречается с герцогом и герцогиней Суссекскими и их новорождённым сыном.

Как отмечается, несколько лет назад в своём блоге Маркл упоминала, что одна из её любимых книг — "Дао Винни Пуха" американского писателя Бенджамена Хоффа.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. О том, что пара ждёт первенца, стало известно осенью прошлого года. Мальчик появился на свет 6 мая. Его назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор в честь любимого кота Меган Маркл.