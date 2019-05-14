"Росконтроль" назвал марки молока, которые стоит покупать в магазине

Экспертизу прошли семь брендов молока: "Село Зелёное", "Агуша", "Простоквашино", "Красная цена", "Дмитровский молочный завод", "36 копеек" и "Честное молоко".

Всероссийский союз потребителей "Росконтроль" провёл экспертизу молока и назвал бренды, которые выпускают самый качественный продукт. Все образцы проверяли по более чем 50 параметрам.

Так, экспертизу прошли семь брендов молока: "Село Зелёное", "Агуша", "Простоквашино", "Красная цена", "Дмитровский молочный завод", "36 копеек" и "Честное молоко".

По итогам исследования марки "36 копеек" и "Честное молоко" попали в чёрный список, так как в них вместо молочного жира использовались его растительные заменители.

Молоко "Дмитровский молочный завод" попало в список с замечаниями. Но отклонения от нормы в этом продукте незначительные. Эксперты их связали с нарушением условий хранения или транспортировки в магазине.

А вот высоко оценили молоко брендов "Агуша", "Село Зелёное", "Простоквашино" и "Красная цена". Однако исследователи отметили, что во всех образцах, кроме молока "Дмитровский молочный завод", жирность меньше, чем указано на упаковке. Но, по словам экспертов, отклонения совсем незначительные — от 3 до 6%.

Ранее СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молочной продукции в России.