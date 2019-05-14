В Омске женщина зарезала мужа за упрёки в безделье и трате денег

Жительница Омска зарезала мужа, который упрекнул её в безделье и трате денег, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на областное СУ СК РФ.
По версии следствия, женщина вернулась домой с продуктами и стала разделывать купленное мясо. Супруг начал упрекать её в безделье и расточительстве, а она, не выдержав претензий и оскорблений, нанесла ему несколько ударов ножом, после чего вызвала скорую.
Мужчина скончался по дороге в больницу. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как уточнили в ведомстве, 54-летний погибший работал на одном из заводов города, а его супруга была домохозяйкой.
Ранее Лайф сообщал, что жительницу ЯНАО приговорили к восьми годам колонии общего режима за убийство мужа из-за плохого ремонта.
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