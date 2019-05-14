"Аэрофлот" прокомментировал данные о сигнале бедствия на борту "боинга"

Пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" заявила, что "боинг" рейсом из Калининграда в Москву выполняет полёт в штатном режиме. Перевозчик объяснил, что сигнал бедствия был подан для проверки и сделано это было по просьбе управления воздушного движения.
— Информацию опровергаем. Воздушное судно выполняет полёт в штатном режиме. Посадка запланирована по расписанию, — заявила пресс-служба "Аэрофлота" Лайфу.
Ранее появилась информация, что лайнер "Аэрофлота" спустя 40 минут после вылета из Калининграда подал сигнал бедствия, после чего продолжил путь в Шереметьево.
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