Омбудсмен Бурятии просит проверить скандальный ролик региональной ФСИН

На видео сотрудники учреждения заламывают руки человеку, исполняющему роль заключённого, и целятся из арбалета в яблоко на голове другого "арестанта".

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ с просьбой провести проверку по скандальному ролику с участием сотрудников бурятского УФСИН. Об этом сама Жамбалова сообщила Лайфу.

Ранее в ведомстве подтвердили, что такой ролик действительно есть. По их словам, он был изготовлен для участия в конкурсе. Омбудсмен назвала видео "негуманным".

— Вообще, негуманно такие видео давать, выпускать, независимо от того, для конкурса, как они это прокомментировали, или в целом для привлечения новых сотрудников в их ряды. Это неправильно, и это должно получить оценку со стороны надзорных органов. Именно оценку должностных лиц их поведения, — отметила она.

Особое внимание Жамбалова обратила на два момента в видео: там, где заламывают руки одного "заключённого" и стреляют в яблоко на голове другого.

— Наверное, это какие-то вопиющие факты, что сотрудники ФСИН таким образом поступают с подследственными и заключёнными. Независимо, кто там играл — актёры или они сами, — заявила омбудсмен.

Напомним, накануне в Сети появился музыкальный видеоролик, в котором сотрудники ФСИН Бурятии описывают самые разные аспекты своей работы, такие как санаторное лечение, долг, честь и многое другое. В видео сотрудники учреждения заламывают руки человеку, исполняющему роль заключённого, и целятся из арбалета в яблоко на голове другого "заключённого".