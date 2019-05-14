Песков рассказал, какие темы Путин обсудит с Помпео в Сочи

Президент России Владимир Путин обсудит с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию вокруг двусторонних отношений РФ и Штатов и ряд других острых вопросов. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Будут обсуждены наиболее актуальные вопросы. Очевидно, что это вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики. Это и горячие региональные точки — Иран, Сирия, Венесуэла, а также денуклеаризация Корейского полуострова и другие возможные вопросы, — рассказал Песков.

Он также напомнил, что сама встреча состоится после того, как Помпео проведёт переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После этого стороны проинформируют Путина о результатах своего диалога.

Напомним, сегодня госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.