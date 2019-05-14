Американские истребители оказались беззащитны перед птицами

Авиация США несёт серьёзные убытки из-за столкновений истребителей с птицами, сообщила газета Marine Corps Times.

Ежегодно подобные инциденты наносят многомиллионный ущерб как гражданским, так и военным самолётам.

Так, в начале мая из-за столкновения с птицей F-35B, приписанный к американской базе Ивакуни в Японии, был вынужден прервать учения. Предварительный ущерб, нанесённый истребителю, оценили в два миллиона долларов.

Похожая ситуация произошла в апреле в штате Нью-Мексико, где F-16 ВВС США столкнулся с ястребом во время плановой посадки.

По данным USA Today, в 2018 году в Соединённых Штатах было зарегистрировано более 14 661 столкновения птиц и гражданских самолётов, то есть ежедневно происходило порядка 40 столкновений.

Как сообщал Лайф, в США суммарный ущерб от действий враждебно настроенных птиц за шесть лет составил более $182 миллионов.