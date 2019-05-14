"Симпсоны" предсказали финал предпоследней серии "Игры престолов"

Создатели мультфильма ещё два года назад показали своим фанатам, чем закончится осада Королевской гавани. И как они это делают?

"Симпсоны" сделали это. Опять. В эпизоде ​​2017 года они предсказали сюжет предпоследней серии "Игры престолов". И, если вы до сих пор боитесь спойлеров, лучше почитайте наш материал о том, как распознать поддельное вино.

Итак, в серии под названием "Серфсоны" есть фрагмент, где мультипликационная семейка стоит на вершине холма и наблюдает за тем, как в низине дракон сжигает город своим пламенем. А те, кто видел предпоследнюю серию "Игры престолов", уже знают, что именно таким стал конец Королевской гавани.

А ранее Лайф рассказывал, как зрители сериала "Игра престолов" обнаружили очередной ляп в финальном сезоне, причём это куда более грубая ошибка, чем стаканчик кофе из Starbucks.

Так, на промокадрах, которые были показаны к пятой серии, зрители нашли фото с Джейме Ланнистером, который обнимает свою сестру Серсею двумя руками. Двумя! Хотя руку Ланнистер потерял ещё в третьем сезоне и с тех пор носил золотой протез.