Путин и Помпео обсудили возможность встречи с Трампом на саммите G20

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Путин и Помпео обсудили возможность встречи с Трампом на саммите G20

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Никольский

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео был затронут вопрос о возможном проведении встречи лидеров России и США, в частности в рамках саммита G20 в Осаке. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Мы сказали, что, как всегда, открыты к такого рода контактам и будем ожидать от американцев предложений. Когда получим конкретику, отреагируем самым позитивным образом, — отметил Ушаков.

По его словам, Помпео рассказал о заинтересованности Трампа встретиться в Осаке с Путиным. В свою очередь российская сторона отметила, что готова к любому формату потенциальной встречи лидеров — на ногах или в виде полноформатных переговоров. Однако детали будут обсуждать позднее.

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