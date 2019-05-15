Сестра свидетельницы по делу Кокорина обратилась к дипломатам за помощью

Сестра россиянки Екатерины Бобковой, выпавшей из окна в Чехии, получит возможность приехать к пострадавшей в ближайшее время. Об этом рассказал глава пресс-службы Посольства РФ в Чехии Николай Брякин.

— Посольство России в Чехии оказывает содействие сестре россиянки Татьяне Бобковой в получении ускоренной чешской визы, установлен факт ЧП, оформляются документы, — цитирует RT сотрудника диппредставительства.

При этом он отметил, что его коллег из посольства в больницу не пускают, так как Бобкова находится в состоянии искусственной комы и посетить её могут только родные.

Как писал Лайф, свидетельница обвинения по делу о драках с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова пострадала, выпав из окна в Праге. Сейчас россиянка находится в критическом состоянии. 11 мая ей сделали несколько операций, после этого девушку ввели в состояние искусственной комы. Врачи диагностировали у неё множественные тяжёлые травмы. Сотрудники местной полиции назвали произошедшее несчастным случаем.