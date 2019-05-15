Создатели "Игры престолов" возьмутся за новую трилогию "Звёздных войн"

Стало известно, что следующий эпизод киносаги снимут Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

Следующий эпизод киносаги "Звёздные войны", выход которого намечен на 2022 год, снимут создатели телесериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на директора компании Walt Disney Роберта Айгера.

— Мы подумали, что три года — достаточный срок, чтобы подготовиться к выпуску следующего фильма. Мы заключили соглашение с Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, известными по "Игре престолов", и следующий фильм, который мы выпустим, будет их, — заявил Айгер.

Компания Disney сообщила, что в 2022, 2024 и 2026 годах выйдут эпизоды новой трилогии киносаги. Первый из трёх эпизодов будет снят Бениоффом и Уайссом и появится на экранах в декабре 2022 года.

Ранее Лайф писал об ожиданиях, связанных с последним фильмом в рамках нынешней сюжетной линии киносаги — "Скайуокер. Восход", выход которого в российский прокат состоится 19 декабря 2019 года.