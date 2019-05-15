Житель Непала установил мировой рекорд, покорив Эверест 23 раза

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Житель Непала установил мировой рекорд, покорив Эверест 23 раза

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Фото: © Flickr / Gunther Hagleitner

49-летний шерп Ками Рита сегодня достиг вершины Джомолунгмы в 07:50 по местному времени (05:05 мск).

Житель Непала установил мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли — Эверест — 23 раза за свою жизнь. Об этом сообщает агентство Kyodo.

49-летний шерп Ками Рита достиг вершины Джомолунгмы, высота которой составляет 8848 метров, в 07:50 (05:05 мск) по местному времени. Предыдущий подъём на эту гору непалец совершил год назад — 16 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что 36-летний альпинист Нобуказу Курики погиб, пытаясь покорить Эверест в восьмой раз.

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