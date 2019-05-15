В ВОЗ рассказали, как снизить риск возникновения деменции

От старения мозга убережёт физическая активность и отказ от вредных привычек: курения, чрезмерного употребления алкоголя.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что нужно делать, чтобы снизить риск возникновения деменции — синдрома, при котором происходит деградация когнитивной функции. Рекомендации специалистов опубликовал Информцентр ООН в Москве.

Во-первых, необходимо вести активный образ жизни. Во-вторых, следует отказаться от вредных привычек: курения, чрезмерного употребления алкоголя. Необходимо практиковать здоровую диету, следить за давлением, содержанием холестерина и сахара в крови.

— Ожидается, что в ближайшие 30 лет число людей с деменцией возрастёт в три раза. Нам нужно сделать всё возможное для снижения риска, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В зоне риска те, у кого слабая физическая активность, депрессия, низкий уровень образования, социальная изоляция и отсутствие когнитивной активности.

На данный момент в мире около 50 млн людей с деменцией. Плюс ежегодно фиксируется около 10 млн новых случаев. Болезнь в основном поражает пожилых людей. По прогнозам, к 2030 году суммарная стоимость ухода за пациентами с деменцией достигнет $2 трлн.

Ранее Лайф сообщал, что, по мнению учёных Бостонского университета, для предотвращения деменции достаточно "простых прогулок".