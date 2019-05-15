Стали известны результаты экспертизы крови Доренко на яды

На проведении исследования настаивали дочери журналиста, поскольку считали, что их отец мог умереть не своей смертью.

Судебно-химическое исследование не выявило признаков того, что журналист Сергей Доренко мог быть отравлен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в экспертизе.

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, в свою очередь, отметил, что итоги экспертизы он не видел.

— Я не знаю, есть ли она у Юлии [Доренко], — сказал он.

Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии медиков, причиной смерти стал разрыв аорты. Судмедэкспертиза была назначена в связи с тем, что дочери Доренко считают, что отец мог быть отравлен.