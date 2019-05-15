Представлена карта маршрутов самых удивительных выставок "Ночи в музее"

Каждое путешествие рассчитано примерно на полчаса. Однако программу можно самостоятельно скорректировать.

Специалисты Департамента культуры Москвы совместно с агентством "Мосгортур" разработали карту самых интересных маршрутов, по которым пройдёт столичная "Ночь в музее". Она опубликована на сайте мэра Москвы. Следуя по ней, участники акции узнают в том числе, как привлекали туристов в СССР и что такое бодиграф.

Всего в Москве в рамках акции "Ночь в музее" будет более 350 экскурсий, мастер-классов, лекций, выставок, концертов и перформансов. Всё лучшее объединено в три варианта музейных путешествий.

— "От советского плаката до современной музыки", "От Гоголя до Бурганова", "От джаза до бодиграфа". С помощью таких карт участники акции смогут удобнее планировать свою прогулку, причём предложенные нами маршруты можно дополнять и корректировать, — рассказал генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников.

Следуя по точкам на карте, жители столицы также увидят советские плакаты из частных коллекций, реликвии Гоголей-Яновских и другое.

Каждый маршрут рассчитан примерно на полчаса, если не учитывать время, которое можно будет провести на культурных площадках.

Добавим, что акция "Ночь в музее" пройдёт в столице уже в 13-й раз. В этом году она проходит со слоганом "Живи в музее!". Площадки начинают работать 18 мая в 18:00, некоторые музеи закроются только в 07:00 19 мая.

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