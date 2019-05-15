Надбавку к зарплате губернатора Коновалова в 400% оклада признали незаконной

Такие выводы прокуроры сделали, проверив региональные нормативные акты на предмет соответствия федеральным.

Прокуратура Хакасии признала незаконной надбавку к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова в 400% оклада. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, была проведена проверка региональных нормативных правовых актов. Прокуроры изучали, насколько эти документы соответствуют федеральному законодательству.

— По результатам проверки прокурором Республики Хакасия Александром Кондратьевым принесены протесты на региональные правовые акты в связи с их противоречием федеральному законодательству и наличием коррупциогенных факторов, — сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что вопрос о мерах прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Напомним, поправки, которые повышают размер доплаты до 400% оклада для губернатора и членов правительства, исполнительный орган региона внёс в парламент в апреле. Отмечалось, что надбавки могут быть выписаны за "особые условия труда".

А перед Новым годом Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации.