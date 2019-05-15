Надбавку к зарплате губернатора Коновалова в 400% оклада признали незаконной

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Надбавку к зарплате губернатора Коновалова в 400% оклада признали незаконной

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Глава Хакасии Валентин Коновалов. Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев

Такие выводы прокуроры сделали, проверив региональные нормативные акты на предмет соответствия федеральным.

Прокуратура Хакасии признала незаконной надбавку к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова в 400% оклада. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, была проведена проверка региональных нормативных правовых актов. Прокуроры изучали, насколько эти документы соответствуют федеральному законодательству.

По результатам проверки прокурором Республики Хакасия Александром Кондратьевым принесены протесты на региональные правовые акты в связи с их противоречием федеральному законодательству и наличием коррупциогенных факторов, — сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что вопрос о мерах прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Напомним, поправки, которые повышают размер доплаты до 400% оклада для губернатора и членов правительства, исполнительный орган региона внёс в парламент в апреле. Отмечалось, что надбавки могут быть выписаны за "особые условия труда".

А перед Новым годом Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации.

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