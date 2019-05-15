В Архангельске расследуют гибель школьницы после урока физкультуры

Погибшая имела хроническое заболевание и наблюдалась у врачей, однако освобождения от занятий у неё не было.

Трагический инцидент произошёл накануне в гимназии № 3 города Архангельска. 14-летней школьнице стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры. На место вызвали скорую, но спасти девочку, увы, не успели: она скончалась, не доехав до больницы.

Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Причина смерти ребёнка пока не установлена, однако правоохранительные органы располагают данными, что школьница периодически обращалась к врачам из-за хронической болезни.

— По предварительным данным, школьница наблюдалась в лечебном учреждении в связи с имеющимся заболеванием, но освобождения от физических нагрузок не имела, — сообщают в региональном СУ СК РФ.

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