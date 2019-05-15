Топ-менеджер "Роскосмоса" прислал заявление об увольнении из-за границы

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Топ-менеджер "Роскосмоса" прислал заявление об увольнении из-за границы

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Фото: © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Теперь им занимаются компетентные органы. На предприятии проводятся масштабные проверки.

Бывший гендиректор предприятия НИИ "КП", которое входит в "Роскосмос", Юрий Яскин подал заявление об увольнении, находясь за границей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Теперь им занимаются компетентные органы, — отметили в госкорпорации.

В то же время там уточнили, что Яскин имел право написать заявление дистанционно. В "Роскосмосе" подтвердили, что на предприятии ведётся проверка его деятельности. Новым руководителем НИИ стал Алексей Шашков.

Напомним, в конце апреля был арестован бывший и.о. гендиректора головного предприятия "Роскосмоса" — НПО "Техномаш". Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

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