Роспотребнадзор может проверить правомерность массовой отмены рейсов "Аэрофлота"

Авиакомпания после катастрофы в аэропорту Шереметьево отменила около 50 рейсов на самолётах Sukhoi Superjet 100.

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить правомерность отмены "Аэрофлотом" рейсов самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

По его мнению, авиакомпания с гражданско-правовой точки зрения ведёт себя некорректно по отношению к пассажирам, отменяя рейсы без объяснений.

— Фактически исполнитель услуги по пассажирской перевозке массово нарушает свои обязательства по исполнению услуги, изменяя существенные условия (дату и время) без объяснения причин, — передаёт News.ru слова юриста.

Общественник предлагает провести проверку в "Аэрофлоте" и добиться объяснений, почему отменяются рейсы SSJ-100. Если же нарушения будут выявлены, то, по мнению Аманлиева, следует привлечь виновных к ответственности.

Напомним, "Аэрофлот" после катастрофы в аэропорту Шереметьево отменил около 50 рейсов на самолётах Sukhoi Superjet 100.

5 мая в Шереметьево во время пожара на борту "суперджета" компании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Самолёт совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.