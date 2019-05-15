В Кремле ответили, смотрит ли Путин "Игру престолов"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, смотрит ли российский лидер культовый сериал "Игра престолов".
— Президент в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей, просто не имеет на это времени, — заявил представитель Кремля журналистам.
Сейчас идёт показ финального сезона "Игры престолов". Фанаты сериала с нетерпением ожидают заключительной серии саги. Ранее россияне назвали любимых персонажей сериала.
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