Путин полагает, что ближайшая встреча с Трампом может состояться в Осаке

Президент России Владимир Путин заявил, что саммит стран G20, который пройдёт в японском городе Осака, будет ближайшей возможностью для его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

— Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе "двадцатки" в Японии, — сказал Путин.

В то же время Путин отметил, что готов встретиться с Трампом и в столице Австрии, Вене, если американская сторона готова к продолжению контактов.

Что касается встречи с австрийским коллегой, Владимир Путин заявил, что переговоры прошли в дружеской атмосфере.