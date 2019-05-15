Путин о ядерной сделке: Россия — не пожарная команда и не может спасать всё

Отношения Ирана и Соединённых Штатов накалились после решения Вашингтона отказаться от выполнения обязательств по этому договору.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с ядерной сделкой Ирана, заявил, что РФ не может спасать всех. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

— Россия — не пожарная команда, мы не можем спасать всё подряд, особенно то, что зависит не только от нас. Мы свою роль сыграли и готовы дальше играть, но зависит не только от нас — от всех игроков, включая США, европейские страны и Иран, — сказал глава государства.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Рухани сообщил об аналогичных намерениях 8 мая 2019 года. После этого госсекретарь США Майк Помпео заявил о подготовке мер для сдерживания Ирана.