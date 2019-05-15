Лавров объяснил Лайфу, почему не приехал на встречу с Помпео на белой "Победе"

Министр пошутил, что "куда-то делся тот армянин", который эту самую "Победу" и давал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Лайфом объяснил, почему приехал на встречу с госсекретарём США Майком Помпео не на раритетной советской "Победе", как сделал это четыре года назад перед встречей с Джоном Керри.

— Куда-то делся тот армянин, который мне "Победу" давал. Не знаю... — отшутился Лавров.

Напомним, что в мае 2015 года Лавров приехал на встречу с тогдашним главой Госдепа Джоном Керри на белой советской "Победе" и подарил ему картофель и помидоры.