Бастрыкин рассказал о хищениях в "Роскосмосе" на много миллиардов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники ведомства выявили многомиллиардные хищения в госкорпорации "Роскосмос".
— Там миллиарды воруются, миллиарды. Причём технология очень простая: сначала деньги переправляются [за границу], семья, а потом сам фигурант, — сказал Бастрыкин.
Он добавил, что следователи по этим делам работают уже "лет пять, и конца и края не видно".
В "Роскосмосе" же отметили, что речь идёт о хищениях прошлых лет, которые сейчас расследуют. Там отметили, что госкорпорация сама инициирует проверки и помогает СКР в расследованиях.
Ранее Лайф сообщал, что топ-менеджер "Роскосмоса" прислал заявление об увольнении из-за границы. Теперь им занимаются компетентные органы.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени