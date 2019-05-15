Бастрыкин рассказал о хищениях в "Роскосмосе" на много миллиардов

В корпорации отметили, что речь идёт о материалах прошлых лет, которые сейчас расследуют.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники ведомства выявили многомиллиардные хищения в госкорпорации "Роскосмос".

— Там миллиарды воруются, миллиарды. Причём технология очень простая: сначала деньги переправляются [за границу], семья, а потом сам фигурант, — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что следователи по этим делам работают уже "лет пять, и конца и края не видно".

В "Роскосмосе" же отметили, что речь идёт о хищениях прошлых лет, которые сейчас расследуют. Там отметили, что госкорпорация сама инициирует проверки и помогает СКР в расследованиях.

Ранее Лайф сообщал, что топ-менеджер "Роскосмоса" прислал заявление об увольнении из-за границы. Теперь им занимаются компетентные органы.