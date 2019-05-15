Путин усомнился в эффективности решения мировых проблем без РФ и США

По мнению главы государства, у России и Штатов есть общий интерес в сфере урегулирования региональных конфликтов.

Президент РФ Владимир Путин усомнился в эффективности решения мировых проблем без участия России и США. Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии. Лайф вёл оттуда трансляцию.

— Есть общий интерес в сфере урегулирования региональных конфликтов. Это касается Афганистана, это касается Сирии, это касается некоторых других точек, их достаточно много в мире на сегодняшний день, к сожалению. И без нашего активного участия вряд ли эта работа может быть эффективной, — сказал Путин.

Также президент отметил, что Америка и Россия заинтересованы в решении северокорейской проблемы, "чтобы все стороны были удовлетворены результатами этого решения".

А ядерная проблема Ирана и СВПД, по мнению Владимира Путина, — "очень острый вопрос, который связан со всем комплексом ситуаций на Ближнем Востоке".

Также Путин сегодня отметил, что Россия не пожарная команда, чтобы спасать всё подряд.