Пьяный пассажир напал на экипаж самолёта в Новосибирске

Выяснилось, что он был ранее неоднократно судим. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям.

В аэропорту Новосибирска полицейские задержали дебошира, устроившего на борту самолёта драку с членами экипажа и оскорбившего сотрудника полиции, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно материалам следствия, мужчина поднялся на борт самолёта, готовящегося вылететь рейсом Новосибирск — Москва, уже в состоянии алкогольного опьянения. Когда он начал материть других пассажиров, члены экипажа попытались его остановить. Но в ответ дебошир нанёс удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику.

Экипажу пришлось вызвать сотрудника полиции. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола мужчина публично оскорбил прибывшего по вызову полицейского и в целом вёл себя агрессивно.

Выяснилось, что дебошир был ранее неоднократно судим. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям.

Ранее Лайф сообщал, что москвич устроил драку с бортпроводником на рейсе Тунис — Домодедово.