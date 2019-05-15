Глава Минтранса прокомментировал массовые отмены рейсов с SSJ-100

Ситуация с массовой отменой и задержкой рейсов с самолётами Sukhoi Superjet 100 объяснима повышением внимания к техническим вопросам перед вылетом. Об этом заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
— Может быть, чуть внимательнее подходят к тем техническим вопросам, которые возникают перед вылетом, — заявил журналистам Дитрих.
По словам Дитриха, задержки и отмены рейсов происходили раньше, просто о них меньше сообщали.
Лайф рассказывал, за неделю после катастрофы в Шереметьево компания "Аэрофлот" отменила около 50 рейсов на самолётах SSJ. Роспотребнадзор может проверить правомерность таких действий авиаперевозчика.
Напомним, трагедия произошла 5 мая. Лайнер, вылетевший из Москвы в Мурманск, запросил экстренную посадку вскоре после взлёта. При посадке он загорелся. Погиб 41 человек.
Сегодня сообщалось, что составлена полная картина авиакатастрофы.
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