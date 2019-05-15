За год снизилась средняя цена авиабилетов для российских семей

Перелёты внутри страны для тех, кто отдыхает составом минимум из трёх человек, подешевели на 5%, за рубеж — на 13%.

По данным интернет-сервиса для путешественников, прошлым летом российская семья из двух взрослых и минимум одного ребёнка в среднем платила за перелёт по России туда-обратно 39 297 рублей. В текущем году — 37 595 рублей. Это на 5% меньше. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Biletix.

За границу стоимость перелёта снизилась сразу на 13 процентов. С 69 765 до 61 320 рублей.

Если речь идёт о самостоятельном семейном отдыхе, то по-прежнему остаются популярными Крым, Сочи, Анапа, Краснодар и Геленджик. Если дело касается зарубежных поездок, россияне часто выбирают Бургас (Болгария), Тиват (Черногория), Салоники (Греция), Барселона (Испания) и Римини (Италия).

Ранее Лайф сообщал, что через сайт госуслуг могут начать продажу льготных авиабилетов. Цена на них, как правило, в два-три раза меньше обычной.