За год снизилась средняя цена авиабилетов для российских семей

По данным интернет-сервиса для путешественников, прошлым летом российская семья из двух взрослых и минимум одного ребёнка в среднем платила за перелёт по России туда-обратно 39 297 рублей. В текущем году — 37 595 рублей. Это на 5% меньше. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Biletix.
За границу стоимость перелёта снизилась сразу на 13 процентов. С 69 765 до 61 320 рублей.
Если речь идёт о самостоятельном семейном отдыхе, то по-прежнему остаются популярными Крым, Сочи, Анапа, Краснодар и Геленджик. Если дело касается зарубежных поездок, россияне часто выбирают Бургас (Болгария), Тиват (Черногория), Салоники (Греция), Барселона (Испания) и Римини (Италия).
Ранее Лайф сообщал, что через сайт госуслуг могут начать продажу льготных авиабилетов. Цена на них, как правило, в два-три раза меньше обычной.
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