В детсаду под Воронежем мальчик отравился крысиным ядом

Незадолго до происшествия в учреждении проводилась профилактическая дератизация от грызунов.

Четырёхлетний мальчик отравился в детском саду крысиным ядом, который он нашёл в шкафчике для вещей. Ребёнка доставили в больницу и оказали необходимую помощь, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что незадолго до происшествия центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области провёл в учреждении профилактическую дератизацию от грызунов. Кто оставил яд в шкафчике, выясняют следователи.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине восьмиклассник отправил в больницу 13 детей, распылив газ в школе.