Путин примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ в Сочи

Президент России Владимир Путин 16 мая планирует принять участие в пленарном заседании медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" ОНФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
— Да, планирует, — ответил он на вопрос об участии президента.
Напомним, медиафорум ОНФ стартовал 14 мая в Сочи. В нём принимает участие порядка 500 человек. Основной задачей является обсуждение реализации национальных проектов и защита прав журналистов. Итоги мероприятия будут подведены 16 мая.
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