Путин примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ в Сочи

Читайте также

Путин примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ в Сочи

1280

Владимир Путин на медиафоруме в ОНФ в 2018 году. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Главной задачей форума является обсуждение реализации нацпроектов и острых вопросов, волнующих российское общество и журналистов.

Президент России Владимир Путин 16 мая планирует принять участие в пленарном заседании медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" ОНФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Да, планирует, — ответил он на вопрос об участии президента.

Напомним, медиафорум ОНФ стартовал 14 мая в Сочи. В нём принимает участие порядка 500 человек. Основной задачей является обсуждение реализации национальных проектов и защита прав журналистов. Итоги мероприятия будут подведены 16 мая.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×