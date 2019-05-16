Китай рассказал об уникальной находке на обратной стороне Луны

Она ставит под сомнение теорию современных учёных о том, что Земля и её спутник формировались по-разному.

Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, существование которых ранее не было доказано. Изучение находки может открыть неизвестные факты об истории формирования Земли, сообщает Nature.

— Удивительно, но ни "Аполлоны", ни советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии. "Юйту-2", таким образом, получил первые данные по её составу, совершив посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс — Эйткен, где, как показывали замеры зондов НАСА, могли скрываться глубинные породы недр Луны, — пишет планетолог Патрик Пинье.

Суть находки заключается в том, что современные учёные считают, что недра Земли и Луны формировались по-разному: на спутнике не было тектонических процессов и круговорота пород, недра на Луне остыли довольно быстро.

Однако за последние десятилетия ни один луноход не мог найти большого количества пород мантии, что стало причиной поиска альтернативных теорий формирования Луны, предсказывающих совсем другой состав мантии.

"Юйту-2" смог обнаружить фрагменты лунной коры, в которых пироксен и оливин, две предполагаемые главные породы мантии, почти полностью отсутствовали. Сейчас учёные намерены проверить остальные теории о формировании Луны.

Напомним, китайская программа зондирования состоит из трёх этапов: облёт Луны, посадка на спутник и возвращение образцов с его поверхности на Землю. Сейчас Китай реализовывает очередную фазу программы: аппарат впервые в истории посадили на обратную сторону Луны, луноход исследует территорию спутника уже четыре месяца.

Китайские учёные также планировали изучение спутника Земли с российским луноходом "Луна-26" в 2023 году, поскольку обе страны заинтересованы в одном и том же исследовании.