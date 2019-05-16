Хакеры взломали израильскую веб-трансляцию Евровидения

Неизвестные взломали сайт израильской корпорации общественного вещания "Кан" и вместо трансляции песенного конкурса Евровидение-2019 показывали зрителям видео со взрывающимися израильскими городами. Об этом сообщает Reuters.

По информации журналистов, речь идёт об анимационном ролике, на котором показаны взрывы в Тель-Авиве — городе, принимающем конкурс. По словам генерального директора корпорации, его сотрудникам удалось быстро исправить проблему и это была "самая быстрая победа над ХАМАС".

Именно на сторонников этой организации он и возложил ответственность за случившееся. Судя по данным сервиса Youtube, ролик успели посмотреть всего около 190 человек.

Конкурс Евровидение-2019 проходит в эти дни в столице Израиля — Тель-Авиве. 15 мая завершился первый полуфинал, 16 мая в рамках второго состоится выступление представителя России Сергея Лазарева.