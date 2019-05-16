США потратят $646 млн на реконструкцию стены на границе с Мексикой

Согласно контракту, ремонтные работы должны закончиться к концу января 2020 года.

Пентагон заключил контракт на $646 млн с компанией Southwest Valley Constructors для реконструкции стены на границе с Мексикой. Объект работ находится в штате Аризона, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте военного ведомства США.

— Southwest Valley Constructors, находящаяся в Альбукерке, штат Нью-Мексико, выиграла контракт с фиксированной ценой в $646 млн на проектирование и строительство замены барьерной стены в секторе города Тусон, штат Аризона, — сказано в документе.

По условиям контракта, реконструкция стены должна завершиться к концу января 2020 года.

Ранее Министерство обороны США выделило $1,5 млрд из средств, предназначенных для финансирования военно-промышленного комплекса. Указанная сумма пойдёт на возведение 130 километров стены, которая должна пресечь транспортировку наркотиков из Мексики в США.