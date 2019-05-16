Мэр Нью-Йорка объявил об участии в президентской гонке

Действующий мэр Нью-Йорка демократ Билл Де Блазио намерен предложить свою кандидатуру на пост президента США во время выборов в 2020 году. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его пресс-секретаря.

Официальное обращение Де Блазио намечено уже на утро четверга, 16 мая, а после этого новоиспечённый кандидат вместе со своей супругой, которая также является его советником на посту мэра, отправится выступать перед потенциальными избирателями в Южную Каролину и Айову.

Отмечается, что это решение Де Блазио не нашло особой поддержки даже среди тех, кто выбирал его градоначальником. По мнению многих опрошенных, он показал себя как неплохой сити-менеджер, "но не более".

К настоящему моменту помимо Дональда Трампа официально заявили о своём участии в предвыборной гонке уже более 20 кандидатов, лишь один из которых, как и действующий президент, республиканец. Среди остальных фаворитом считается бывший вице-президент Соединённых Штатов Джо Байден.